Венгерский кандидат в Еврокомиссию снова заверил евродепутатов в независимости от Орбана

Кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи направил дополнительные письменные ответы в комитет Европарламента, в которых пытался уменьшить беспокойство относительно его зависимости от премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я не буду связан и не буду находиться под влиянием заявлений или позиций любого премьер-министра любой страны или любых других представителей любого правительства", - написал Вархейи в ответах на вопросы членов комитета по иностранным дел.

Вархейи на прошлой неделе проходил публичные слушания в комитете, но евродепутаты не дали "зеленый свет" на его утверждение, попросив ответить в письменной форме на дополнительные вопросы.

Некоторые члены парламента заявили, что особенно обеспокоены выступлением Орбана в Баку в прошлом месяце, где он, как представляется, пообещал помочь через Вархейи турецким и азербайджанским союзникам венгерского правительства.

В своих письменных ответах Вархейи отстранился от внешнеполитических позиций венгерского руководства.

"ЕС является ключевым торговым партнером Азербайджана, обеспечивает поддержку экономической диверсификации и способствует проведению реформ для улучшения делового климата. У нас также есть взаимный интерес к энергетическому сотрудничеству. Однако я не буду избегать четкого решения ситуации с правами человека в Азербайджане и буду поднимать соответствующие вопросы, например, политических заключенных и свободы собраний и слова, как публично, так и непосредственно с азербайджанскими властями на самых высоких уровнях", - написал кандидат от Венгрии.

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"То же касается Турции. Турция является важным партнером для ЕС, и у нас есть сильный интерес к эффективному сотрудничеству с Турцией. Однако это не помешает мне посылать однозначные сообщения по вопросам, таким как серьезное отступление от норм верховенства закона и основных свобод, незаконное бурение в Средиземноморье или военное вторжение в Сирию", - добавил Вархейи.

Решение о Вархейи комитет должен принять на этой неделе, и на этот раз вероятность утверждения кандидатуры венгерского кандидата является высокой. На 27 ноября во Европарламенте запланировано голосование за новый состав Еврокомиссии.