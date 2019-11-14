Венгерский кандидат в Еврокомиссию обещает максимально привлечь Украину к программам ЕС

Кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по политике соседства и расширению Оливер Вархейи будет работать над усилением сотрудничества ЕС и Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вархейи сказал на слушаниях в Комитете Европарламента по иностранным делам.

"Полная интеграция Украины в Европейский Союз - это то, о чем Украина должна подать запрос. Мы со своей стороны также должны об этом думать. Пока мы не предлагали Украине такую ​​возможность. Но что мы можем сделать в этом контексте, отдельно от ускорения имплементации соглашения об ассоциации, так это помочь им создать прочную рыночную экономику, привлекать иностранных инвесторов, которая будет создавать экономический рост и рабочие места и которая укрепит страну", - сказал Вархейи.

Он добавил, что для него будет приоритетом максимальное привлечение Украины и других стран "Восточного партнерства" в программы Евросоюза.

"И я намерен сделать все возможное, чтобы интегрировать их во столько европейских программ, сколько это возможно. Особенно когда речь идет о развитии инфраструктуры или новых инвестициях", - добавил он.

В случае утверждения Европарламентом Вархейи должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения и отвечать в том числе за отношения с Украиной.

Следующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Вархейи в рамках его полномочий в том числе поддерживать украинские реформы.