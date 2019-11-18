Угорський кандидат в Єврокомісію знову запевнив євродепутатів у незалежності від Орбана

Кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї направив додаткові письмові відповіді в комітет Європарламенту, в яких намагався зменшити занепокоєння щодо його залежності від прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Я не буду пов'язаний і не перебуватиму під впливом заяв чи позицій будь-якого прем'єр-міністра будь-якої країни чи будь-яких інших представників будь-якого уряду", - написав Варгеї у відповідях на питання членів комітету з закордонних справ.

Варгеї минулого тижня проходив публічні слухання в комітеті, але євродепутати не дали "зелене світло" на його затвердження, натомість попросивши відповісти в письмовій формі на додаткові запитання.

Деякі члени парламенту заявили, що особливо стурбовані виступом Орбана в Баку минулого місяця, де він, як видається, пообіцяв допомогти через Варгеї турецьким та азербайджанським союзникам угорського уряду.

У своїх письмових відповідях Варгеї відсторонився від зовнішньополітичних позицій угорського керівництва.

"ЄС є ключовим торговим партнером Азербайджану, забезпечує підтримку економічної диверсифікації та сприяє проведенню реформ для покращення ділового клімату. У нас також є взаємний інтерес до енергетичного співробітництва. Однак я не буду уникати чіткого вирішення ситуації з правами людини в Азербайджані і порушуватиму відповідні питання, наприклад, політичних в'язнів та свободи зібрань і слова, як публічно, так і безпосередньо з азербайджанською владою на найвищих рівнях", - написав кандидат від Угорщини.

"Те саме стосується Туреччини. Туреччина є важливим партнером для ЄС, і ми маємо сильний інтерес до ефективної співпраці з Туреччиною. Однак це не завадить мені надсилати однозначні повідомлення з питань, таких як серйозний відступ від норм верховенства закону та основних свобод, незаконне буріння в Середземномор'ї або військове вторгнення в Сирію", - додав Варгеї.

Рішення щодо Варгеї комітет має ухвалити цього тижня, і цього разу вірогідність затвердження кандидатури угорського кандидата є високою. На 27 листопада у Європарламенті заплановано голосування за новий склад Єврокомісії.