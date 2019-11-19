Глава МИД Германии: пора России выполнять свои обязательства

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию к выполнению своих обязательств в рамках Минских соглашений накануне саммита лидеров стран "нормандского формата".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"На Донбассе за время войны погибли уже более 13 тысяч человек, мы должны закончить это, слишком долго это является реальностью в Украине. Сейчас есть хорошая возможность, возможно, лучшая возможность за долгое время изменить ситуацию... Сделаны важные шаги в Станице Луганской, в Золотом и Петровском, были отведены войска, продолжается строительство моста", - сказал Маас.

"С нашей точки зрения сейчас очередь за Россией реализовать договоренности, необходимы действия и результат", - добавил министр.

Он отметил, что вопрос закона об особом статусе и подготовка местных выборов на Донбассе, а также преступлений, совершенных за годы войны на неподконтрольных Украине территориях, – только часть вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время.

"Поэтому Германия вместе с Францией постарается как можно больше сделать для того, чтобы наконец мир пришел на восток Украины. Мы делаем это не как нейтральные посредники, мы стоим за интересы Европы, за принципы европейского мирного порядка, и поэтому мы стоим и за территориальную целостность Украины", - сказал Маас.

На прошлой неделе стало известно, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже. С инициативой даты выступила французская сторона.