Глава МЗС Німеччини: настав час Росії виконувати свої зобов’язання

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію до виконання своїх зобов'язань в рамках Мінських угод напередодні саміту лідерів країн "нормандського формату."

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції в Києві.

"На Донбасі за час війни загинули вже понад 13 тисяч людей, ми повинні закінчити це, надто довго це є реальністю в Україні. Зараз маємо гарну нагоду, можливо, найкращу нагоду за довгий час змінити ситуацію… Зроблені важливі кроки в Станиці Луганській, в Золотому і Петровському, було відведено військо, триває побудова мосту", - сказав Маас.

"З нашого погляду зараз черга за Росією реалізувати домовленості, необхідні дії та результат", - додав міністр.

Він зазначив, що питання закону про особливий статус та підготовка місцевих виборів на Донбасі, а також злочинів, скоєних за роки війни на непідконтрольних Україні територіях, лише частина питань, які належить вирішити найближчим часом.

"Тому Німеччина разом з Францією намагатиметься якомога більше зробити для того, щоб нарешті мир прийшов на Схід України. Ми робимо це не як нейтральні посередники, ми стоїмо за інтереси Європи, за принципи європейського мирного порядку і тому ми стоїмо і за територіальну цілісність України", - сказав Маас.

Минулого тижня стало відомо, що зустріч в "нормандському форматі" на найвищому рівні відбудеться 9 грудня в Парижі. З ініціативою щодо дати виступила французька сторона.