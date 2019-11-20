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В польский терминал прибыло судно с американским СПГ для Украины

Среда, 20 ноября 2019, 11:30

В польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце во вторник прибыло судно, которое перевозило американский сжиженный природный газ для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море - это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", - сказано в сообщении посольства США в Украине в Twitter в среду.

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Напомним, Украина, Польша и США недавно подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере.

Трехстороннее соглашение предусматривает развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину, использования украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) и обустройство газовой инфраструктуры.

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