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До польського терміналу прибуло судно з американським СПГ для України

Середа, 20 листопада 2019, 11:30

До польського СПГ-терміналу у Свіноуйсьце у вівторок прибуло судно, що перевозило американський скраплений природний газ для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Американському скрапленому природному газу (СПГ) в Україні бути! Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до термінала СПГ Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі - це ще один крок у наданні допомоги Україні для досягнення нею енергетичної незалежності", - сказано в повідомленні посольства США в Україні в Twitter у середу.

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Нагадаємо, Україна, Польща і США нещодавно підписали меморандум про співпрацю в газовій сфері.

Тристороння угода передбачає розвиток постачань американського скрапленого природного газу в Польщу і Україну, використання українських підземних газових сховищ (ПСГ) та облаштування газової інфраструктури.

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