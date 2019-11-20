До польського терміналу прибуло судно з американським СПГ для України

До польського СПГ-терміналу у Свіноуйсьце у вівторок прибуло судно, що перевозило американський скраплений природний газ для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.



"Американському скрапленому природному газу (СПГ) в Україні бути! Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до термінала СПГ Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі - це ще один крок у наданні допомоги Україні для досягнення нею енергетичної незалежності", - сказано в повідомленні посольства США в Україні в Twitter у середу.

Нагадаємо, Україна, Польща і США нещодавно підписали меморандум про співпрацю в газовій сфері.

Тристороння угода передбачає розвиток постачань американського скрапленого природного газу в Польщу і Україну, використання українських підземних газових сховищ (ПСГ) та облаштування газової інфраструктури.