Большинство немцев - за вывод американского ядерного оружия из страны

86% немцев поддерживают запрет размещения на территории Германии американского ядерного оружия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследований общественного мнения Kantar по заказу Greenpeace, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Около 75% немцев не чувствуют себя в безопасности из-за размещенного в Германии ядерного оружия.

При этом 84% участников опроса высказались за его полный вывод с территории страны, а 82% - за уничтожение ядерного арсенала во всем мире.

Девять из десяти опрошенных считают, что Германия должна подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия по всему миру.

"Результаты опроса - это четкое требование к правительству ФРГ не размещать на территории Германии ядерные ракеты средней дальности", - отметил официальный представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен. Для того чтобы убедительно выступать против угрозы применения ядерного оружия, Германия должна позаботиться о выводе всего расположенного на ее территории вооружение такого рода, подчеркнул он.

С 1950-х годов США сохраняет, по неподтвержденным данным, до 20 атомных бомб на военно-воздушной базе США Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.