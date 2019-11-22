Юбилейная рождественская ярмарка в Страсбурге пройдет при усиленных мерах безопасности

В пятницу открывается юбилейная 450-я рождественская ярмарка в Страсбурге – через год после теракта она будет проходить при усиленных мерах безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Наиболее известная рождественская ярмарка Франции будет работать до 30 декабря.

"Мы помним о теракте, но это не останавливает нас, мы должны прийти сюда в любом случае, стоять вместе, не проявлять страха, иначе они победят", - сказал один из жителей Страсбурга..

Рождественская ярмарка 2018 года запомнилась тем, что 11 декабря Шериф Шекатт несколько раз открывал огонь из автоматического оружия в центре Страсбурга. В результате теракта 5 человек погибли и 13 были ранены. Нападавшего застрелила полиция во время операции по его задержанию двумя днями позже.

Через год после трагедии мэрия и префектура пообещали, что меры безопасности будут "более динамичными и лучше скоординированными", признавая при этом, что рождественская ярмарка никогда не сможет быть полностью "непроницаемой".

Безопасность на ярмарке будут обеспечивать около 500 сотрудников правоохранительных органов в форме и гражданской одежде. На подходах к центру города установлены контрольно-пропускные пункты, на которых будут проверять вещи и одежду посетителей. 11 декабря на ярмарке пройдет акция почтения памяти погибших во время теракта.

Бюджет проведения рождественской ярмарки в этом году должен составить ,5-5 миллионов евро, в том числе почти миллион для обеспечения безопасности.