Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 37

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до 37, поисковая операция продолжается третьи сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-Channel.

В течение ночи спасатели нашли тела шести погибших, последней под утро нашли тело 22-летней девушки под завалами 4-этажного дома в городе Дуррес.

22-летняя Гризельда Лала - одна из девяти членов семьи Лала, которые все вместе оказались под завалами, поиски еще 5 членов семьи продолжаются.

Кроме того, тела трех погибших нашли под обломками одного дома в городе Тумана.

В среду в Албании произошли еще два сильных толчка магнитудой 5,6 и 5,3: первый в городе Дуррес, наиболее пострадавшем от предыдущего землетрясения, а второй на юго-западе от Мамурраса.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косове и Греции.

В больницах находятся более 600 пострадавших.