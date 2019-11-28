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Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 37

Четвер, 28 листопада 2019, 08:24

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 37, пошукова операція триває третю добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на албанський телеканал Top-Channel.

Протягом ночі рятувальники знайшли тіла шести загиблих, останньою під ранок знайшли тіло 22-річної дівчини під завалами 4-поверхового будинку у місті Дуррес.

 

22-річна Гризельда Лала – одна з дев'яти членів родини Лала, які всі разом опинилися під завалами, пошуки ще 5 членів родини тривають.

Крім того, тіла трьох загиблих знайшли під уламками одного будинку у місті Тумана.

 

У середу в Албанії сталися ще два сильних поштовхи магнітудою 5,6 і 5,3: перший у місті Дуррес, яке найбільше постраждалому від попереднього землетрусу, а другий на південний захід від Мамурраса.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався 26 листопада в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косові та Греції.

У лікарнях перебувають понад 600 постраждалих.

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