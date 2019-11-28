Новая стратегия Восточного партнерства должна привести к расширению ЕС – Ващиковский

Спустя тридцать лет после падения коммунизма проект свободной, демократической и объединенной Европы до сих пор полностью не реализован, заявил польский евродепутат Витольд Ващиковский во время дебатов в Европейском парламенте по вопросам Восточного партнерства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

По его словам, существует длинный список стран и кандидатов, желающих принять участие в проектах.

"Через 10 лет после основания Восточного партнерства пора переоценить эту инициативу. Нам нужно больше инициатив и новая стратегия Восточного партнерства. Новая стратегия Восточного партнерства должна базироваться на дифференцированном подходе, который должен привести к расширению. Да, расширению. Мы не должны бояться этого термина, он является краеугольным камнем европейской внешней политики", - заявил евродепутат.

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По его словам, даже отдаленная перспектива членства является мощным инструментом мирных, демократических преобразований в соседстве.

"Членство - это катализатор реформ. В отличие от президента Эммануэля Макрона, я считаю, что нам нужно держать Европу открытой и готовой к присоединению новых членов", - заявил член Европарламента.

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