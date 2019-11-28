Нова стратегія Східного партнерства повинна призвести до розширення ЄС - Ващиковський

За тридцять років після поразки комунізму проєкт вільної, демократичної та об'єднаної Європи досі повністю не реалізований, заявив польський євродепутат Вітольд Ващиковський під час дебатів у Європейському парламенті з питань Східного партнерства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".

За його словами, існує довгий список країн та кандидатів, які бажають взяти участь у проєкті.

"Через 10 років після заснування Східного партнерства настав час переоцінити цю ініціативу. Нам потрібно більше ініціатив і нова стратегія Східного партнерства. Нова стратегія Східного партнерства повинна базуватися на диференційованому підході, який повинен призвести до розширення. Так, розширення. Ми не повинні боятися цього терміна, він є наріжним каменем європейської зовнішньої політики", - заявив євродепутат.

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За його словами, навіть віддалена перспектива членства є потужним інструментом мирних, демократичних перетворень у сусідстві.

"Членство є каталізатором реформ. На відміну від президента Еммануеля Макрона, я вважаю, що нам потрібно тримати Європу відкритою і готовою до приєднання нових членів", - заявив член Європарламенту.

Читайте детальніше в інтерв'ю "Вітольд Ващиковський: Зеленський розуміє, що без реформ повториться ситуація 2014 року".