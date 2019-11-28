Полиция Германии обещает 500 тысяч евро награды за данные о дрезденских грабителях

За информацию об ограблении дрезденской сокровищницы немецкие следователи предложили полмиллиона евро вознаграждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Такую высокую награду следователи готовы предложить за информацию, которая может привести к раскрытию преступления, нахождению и задержанию преступников или обнаружению похищенных драгоценностей.

"Мы заглянем под каждый камень, чтобы раскрыть это дело", - заявили начальник полиции федеральной земли Саксония Хорст Кретцшмар и старший прокурор Клаус Ревекамп.

Следственные органы считают, что полмиллиона евро награды – это "еще один важный шаг к тому, чтобы вернуть украденные драгоценности из сокровищницы гражданам Саксонии и всем посетителям "Зеленого свода" и схватить преступников".

В настоящее время расследование ведет департамент по борьбе с организованной преступностью Дрезденской прокуратуры. Три прокурора сосредоточены на рассмотрении этого преступления с целью ускорения расследования. Всего же спецкомиссия по расследованию насчитывает до 40 человек.

Напомним, преступники проникли в музей с драгоценностями около 5 утра в понедельник. Они отключили здание от электроснабжения и проникли внутрь через окно.

"Зелёный свод", как считается, имеет самую богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская сокровищница Веттинов хранит ценности периодов от Ренессанса до классицизма.

Здесь выставлены золото и драгоценные камни, фарфор, произведения искусства из янтаря и слоновой кости, а также вишневая косточка с вырезанными 185 лицами.