Двое грабителей с топором: полиция Германии показала видео "ограбления века"

Немецкая полиция обнародовала запись с камеры видеонаблюдения музея драгоценностей "Зеленый свод" в Дрездене во время ограбления, которое произошло накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Немецкие СМИ уже назвали кражу "ограблением века". Преступники похитили три набора с драгоценными камнями, в частности бриллиантами и алмазами. Их цену сложно установить, ведь их историческая стоимость - неоценима.

В понедельник вечером полиция обнародовала видео с кадрами ограбления.

На видео видно, как две фигуры с фонариками проникают в темный зал. Один из грабителей, вооруженный топором, несколько раз бьет по витрине, после чего ему удается добраться до драгоценностей.

Хотя на видео попали только двое грабителей, полиция предполагает, что их могло быть больше.

Еще вчера стало известно, что преступники проникли в сокровищницу через окно, а покинули место преступления на автомобиле Audi, который полиция нашла сожженным в нескольких километрах от музея.

По информации издания Bild, стоимость похищенных драгоценностей может достигать миллиарда евро.

Один из самых известных музеев Германии "Зелёный свод", как считается, имеет богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская сокровищница Веттинов сохраняет ценности периодов от Ренессанса до классицизма.