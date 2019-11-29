Украина предлагает Польше совместный контроль в наиболее загруженных пунктах пропуска

Украина предложила польской стороне организовать совместный контроль в пунктах пропуска, где наблюдается наиболее интенсивное движение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства инфраструктуры.

Во время встречи министров инфраструктуры Украины и Польши, которая состоялась 28 ноября во Львове, стороны обсудили вопросы "организации комфортного и ритмичного перемещения пассажиров и увеличение пассажиропотока автомобильным транспортом, сокращение времени простоя на границе как пассажирского, так и грузового транспорта".

"Предложено польской стороне организовать совместный контроль в пунктах пропуска, где наблюдается наиболее интенсивное движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "разграничение пассажирской и грузовой участков в пункте пропуска "Краковец" определено сторонами одним из приоритетов в развитии пограничной инфраструктуры на украинско-польском участке государственной границы".

Строительные работы в Краковце должны начаться ориентировочно весной 2020 года, говорят в Мининфраструктуры.

В рамках реализации контрактов в соответствии с Договором между правительством Украины и правительством Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, проекты по капитальному ремонту запланированы на подходах к 4 пунктам пропуска (КПП "Устилуг", КПП "Рава Руська", КПП "Смильница", КПП "Грушив"), в 2020 году ожидается начало выполнения работ по капитальному ремонту после утверждения проектной документации.

"Реализация указанных контрактов позволит разгрузить автомобильную дорогу М-10 Львов - Краковец", - убеждают в правительстве.

По результатам встречи украинские перевозчики дополнительно получат 5000 польских разрешений, заявили у Криклия.