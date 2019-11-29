Україна пропонує Польщі спільний контроль в найбільш завантажених пунктах пропуску

Україна запропонувала польській стороні організувати спільний контроль в пунктах пропуску, де спостерігається найбільший інтенсивний рух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського Міністерства інфраструктури.

Під час зустрічі міністрів інфраструктури України й Польщі, яка відбулася 28 листопада у Львові, сторони обговорили питання "організації комфортного та ритмічного переміщення пасажирів та збільшення пасажиропотоку автомобільним транспортом, скорочення часу простою на кордоні як пасажирського, так і вантажного транспорту".

"Запропоновано польській стороні організувати спільний контроль в пунктах пропуску, де спостерігається найбільший інтенсивний рух", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "розмежування пасажирської та вантажної ділянок в пункті пропуску "Краківець" визначено сторонами одним із пріоритетів в розвитку прикордонної інфраструктури на українсько-польській ділянці державного кордону".

Будівельні роботи в Краківці повинні розпочатись орієнтовно навесні 2020 року, кажуть у Мінінфраструктури.

В рамках реалізації контрактів відповідно до Договору між урядом України та урядом Польщі про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, проєкти з капітального ремонту заплановані на підходах до 4 пунктів пропуску (КПП "Утилуг", КПП "Рава Руська", КПП "Смільниця", КПП "Грушів"), у 2020 році очікується початок виконання робіт з капітального ремонту після затвердження проектної документації.

"Реалізація вказаних контрактів дозволить розвантажити автомобільну дорогу М-10 Львів – Краківець", - переконують в уряді.

За результатами зустрічі українські перевізники додатково отримають 5 000 польських дозволів, заявили у Криклія.