За результатами зустрічі міністрів інфраструктури України й Польщі, яка відбулася 28 листопада у Львові, українські перевізники додатково отримають 5 000 польських дозволів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського Міністерства інфраструктури.

Зустріч міністрів Владислава Криклія та Анджея Адамчика стала продовженням діалогу, який розпочався наприкінці жовтня.

Головним питанням зустрічі стало питання визначення квоти дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень з Республікою Польща для українських перевізників.

Міністр інфраструктури України зазначив, що позиція української сторони залишається незмінною - квота дозволів не може бути меншою, ніж 200 000 дозволів.

Криклій зауважив, що й надалі буде відстоювати позицію, що зменшення відповідної квоти дозволів є порушенням статті 136 Угоди про Асоціацію України з ЄС.

"Зараз посилено контроль за обігом дозволів, українська сторона володіє точною інформацію щодо кількості оформлених та повернутих дозволів, встановлено камери відеоспостереження в пунктах видачі дозволів", - запевнила українська сторона.

Криклій заявив, що українська сторона цінує діалог та готовність польської сторони поділитися досвідом розподілу дозволів.

"За результатами зустрічі Робочої групи ad-hoc підготовлено розподіл 10 000 дозволів з попереднього обміну дозволами на 2020 рік, які дійсні для оформлення в 2019 році відповідно до прозорого механізму", - зазначили у Мінінфраструктури.

Також українські перевізники додатково 5 000 польських дозволів, додали у Криклія.

Як відомо, проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україна підготувала контрзаходи на відмову Польщі збільшити квоту.

Віцепрем’єр України Дмитро Кулеба закликав Польщу піти на поступки у відповідь на те, що Київ надав формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

В МЗС Польщі заявляли, що "не приймають принципів торгівлі у питанні історичної спадщини".

Детальніше читайте у статті: "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі"