США ввели санкции против строительного сектора Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против строительного сектора Ирана, а также установили ряд ограничений на поставку материалов, которые могут использоваться в ядерной программе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

"Госсекретарь принял одновременно два решения, имеющие последствия с точки зрения санкций. Одно из них обозначает строительный сектор Ирана как контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции, а другое - выделяет четыре стратегических материала, используемые в иранской ядерной, военной программах, а также программе создания баллистических ракет", - говорится в заявлении.

США ввели запрет на поставки в Иран необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля, а также программного обеспечения для строительного сектора.

Второй запрет касается продажи определенных видов стальных труб и фольги независимо от конечного назначения.

"Этими действиями Соединенные Штаты продолжают кампанию по максимизации экономического давления на иранский режим. Эта кампания направлена ​​на то, чтобы в корне изменить поведение иранского режима, заблокировать все пути к ядерному оружию и положить конец государственному финансированию терроризма и региональной злонамеренной деятельности Ирана", - отметили в Госдепе.