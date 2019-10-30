Эрдоган заявил, что его визит в США под вопросом

Президент США Реджеп Тайип Эрдоган еще не принял решения относительно визита в США 13 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

На прошлой неделе Эрдоган подтвердил свое намерение посетить США с визитом 13 ноября по приглашению президента Дональда Трампа.

"Я еще не решил. Но это под вопросом", - сказал он.

Эрдоган назвал ничтожной резолюцию Палаты представителей о признании геноцида армян.

По его словам, подобными вопросами должны заниматься историки, а не политики.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Турции вызвало в среду посла США Дэвида Сеттерфилда из-за двух резолюций, принятых Палатой представителей США.

Кроме резолюции о геноциде армян, Палата представителей США поддержала законопроект, который призывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за ее наступление на севере Сирии.