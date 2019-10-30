Прощай, пластик: как Европа готовится к экологической революции

В ЕС грядет новая революция — избавление от пластика, не поддающегося переработке. Новые правила производства и переработки прописаны в Европейской директиве по пластику.

Мусорная проблема касается всего Евросоюза. Никто не говорит об этом открыто, но неофициально многие политики начинают признавать, что на самом деле во многих европейских странах лишь имитируют рециклинг. Они охотно избавляются от отходов, поскольку их переработка дома стоит гораздо дороже, чем отправка в азиатские страны.

Но при нынешнем уровне потребления даже это не решает проблему: изменения необходимы, иначе Европа просто утонет в пластиковом мусоре.

Директива по пластику предусматривает радикальное изменение способа производства — впрочем, не всех продуктов из пластика и предметов одноразового использования, а лишь некоторых. Это, в частности, пищевые емкости, бутылки, стаканчики для напитков, воздушные шары, влажные салфетки, гигиенические прокладки и табачные изделия с фильтрами. Кроме того, директива распространяется на рыболовные снасти, содержащие искусственные материалы.

Новая норма вступила в силу в 2019 году, и первый этап ее включения в польскую законодательную систему должен завершиться через два года. Казалось бы, времени еще много, однако изменения столь масштабны, что предприниматели должны готовиться к ним уже сейчас.

Во многих странах этот процесс будет трудным: выполнение закона потребует глубоких, дорогостоящих и масштабных изменений. Попробуем на опыте соседней Польши показать, какие реформы придется провести членам ЕС.

Несовершенная система

Ежегодно в Польше используется 3,5 млн тонн пластика. В отрасли работает около 160 тыс. человек, ее оборот составляет 80 млрд злотых (19 млрд евро), из которых больше половины приходится на рынок упаковок. Именно этим производителям придется искать эффективный способ переработки пластиковых отходов.

Несмотря на то, что в принципе система раздельного сбора мусора функционирует в Польше давно, сейчас переработка пластика в стране находится на низком уровне. Нет пунктов приема и системы утилизации пластиковых бутылок, к тому же одноразовые упаковки производятся из низкокачественного пластика —

только 40% упаковок подлежат рециклингу. Все остальное попадает на свалки.

Некоторые изменения вводились и раньше. Очень правильным решением была отмена бесплатных целлофановых пакетов, благодаря которой начало меняться отношение к проблеме мусора. Есть также попытки вторичного применения использованного сырья. Например, фирма "Адидас" продает кроссовки, сделанные из пластиковых отходов.

Но для решения проблемы этих мер мало в сравнении с тем, что предлагает новая директива.

Пищевая промышленность

Экореволюция, несомненно, затронет пищевую промышленность — главного заказчика упаковок. Но пока еще не все осознают масштаб изменений. Особенно это касается малых предприятий.

"Для пищевого сектора прощание с пластиком означает необходимость переоборудовать производственные линии под новые упаковки. Не позднее 2023 года все пластиковые бутылки должны быть сделаны как минимум на 25% из вторсырья, а к 2030 году — на 30%", — говорит Кшиштоф Бачинский, глава ЭКО-ПАК, организации, занимающейся управлением отходами.

Очевидно, что нововведения приведут к росту цен на продукты, а это, в свою очередь, ударит по карману потребителей.

Особенно сильно перемены коснутся отрасли напитков. В 2024 году из магазинов должны исчезнуть пластиковые бутылки с завинчивающимися крышками.

До 2025 года Польша обязана обеспечить вторичное использование 50% искусственных материалов, до 2030 — 55%. Однако в случае пластиковых бутылок директива увеличивает этот уровень еще на 40%. Чтобы достичь этого, государство должно ввести систему приема пластиковой тары или установить селективный сбор отходов в рамках систем расширенной ответственности производителей.

Перемены коснутся также сектора гастрономии и кейтеринга. С 2021 года войдет в силу запрет на использование пластиковых тарелок, столовых приборов и трубочек для напитков.

Эти товары нельзя будет купить ни в одной стране Евросоюза. На рынке уже появляются заменители пластика — в частности, деревянная посуда, а также посуда из кукурузного крахмала и стекла.

Вызов принят

Для того чтобы новые правила соблюдались, всю систему управления коммунальными отходами придется сильно поменять. Постараться для этого придется всем участникам процесса: органам местного самоуправления (они несут ответственность за организацию сбора отходов), фирмам, собирающим коммунальные отходы (они должны стать первым "стражем" качества селективного сбора), пунктам сортировки отходов (они подготавливают мусор к рециклингу), утилизационным организациям (обеспечивающим сам процесс переработки), мусоросжигательным заводам и, наконец, предприятиям, поставляющим на рынок пластмассу (они ожидают качественного вторсырья для производства новых упаковок).

Сейчас в Польше обязанности по сбору отходов и управлению ими возложены на гмины (административные единицы нижнего уровня. — Ред.), а связанные с этим расходы покрываются за счет платы, которую вносят жители.

Однако благодаря введению нового законодательства ЕС расходы на селективный сбор упаковочных отходов и подготовку этих отходов к рециклингу будут в гораздо меньшей степени обременять жителей. Часть расходов гмин будет покрываться организациями по утилизации упаковок.

Чтобы новая система работала, прежде всего нужно делать более эффективным раздельный сбор на местах, чтобы как можно больший процент мусора попадал на переработку.

Концепция предполагает постепенное ужесточение требований.

С 2021 года процент неперерабатываемого мусора должен сократиться до 25%, с 2025 — до 15%.

Автор: Мария Сикорская,

журналистка (Польша)

Статья была опубликована на портале "Новая Польша". Републиковано с разрешения правообладателя