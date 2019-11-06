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Ірландія запровадить "податок на лате", щоб зменшити пластикові відходи

Середа, 6 листопада 2019, 12:53

Ірландія запровадить так званий "податок на лате" на одноразові кавові чашки до 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У такий спосіб влада країни прагне змінити звички споживачів і скоротити вплив використання одноразового пластику на довкілля.

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Ірландія вдалась до активних дій у 2018 році після перевищення своїх щорічних асигнувань на викиди парникових газів третій рік поспіль.  Це ще більше відкинуло країну від зобов'язань, передбачених Євросоюзом.

Уряд сподівається, що запропонований збір в розмірі до 0,25 євро за чашку стимулюватиме любителів кави носити з собою багаторазові "Keep Cups" замість одноразових. Багаторазові чашки вже дозволяють покупцям отримати знижку в деяких кав'ярнях.

Ірландія запроваджує й інші нові підвищені збори для заохочення більш дружньої до довкілля поведінки. Наприклад, збір у розмірі 0,25 євро на дорожчі пластикові пакети, що продаються на касах у супермаркетах. Ірландія вперше ввела податок на пластикові пакети в 2002 році.

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Ставка податку на одноразову чашку, ймовірно, складе 0,10 євро, 0,15 євро або 0,25 євро після завершення шеститижневих консультацій і дослідження ринку. Чашка кави в Ірландії може коштувати близько 3 євро.

Уряд також розробить другий етап зборів з 2022 року, орієнтований на контейнери для їжі з собою і третій етап, спрямований на розв'язання проблеми упаковки харчових продуктів в торгових точках, в тому числі для хлібобулочних виробів, фруктів та овочів.

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