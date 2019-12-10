СММ ОБСЕ получить разрешение на ночное наблюдение за обстрелами в Донбассе - Меркель

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшее время должен быть расширен, с разрешением на работу ночью.

О такой договоренности заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

"Мандат ОБСЕ должен быть расширен, они должны наблюдать не только днем, а и ночью, а также 7 дней в неделю", - заявила она

Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение.

Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижения такой договоренности.