СММ ОБСЕ получить разрешение на ночное наблюдение за обстрелами в Донбассе - Меркель
Вторник, 10 декабря 2019, 00:50
Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшее время должен быть расширен, с разрешением на работу ночью.
О такой договоренности заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".
"Мандат ОБСЕ должен быть расширен, они должны наблюдать не только днем, а и ночью, а также 7 дней в неделю", - заявила она
Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение.
Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижения такой договоренности.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua