СММ ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження за обстрілами у Донбасі – Меркель
Вівторок, 10 грудня 2019, 00:50
Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ближчим часом має бути розширений, із дозволом на роботу вночі.
Про таку домовленість заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту Нормандської четвірки, повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".
"Мандат ОБСЄ має бути розширений, вони повинні спостерігати не тільки вдень, а і вночі, а також 7 днів на тиждень", - заявила вона
Канцлерка не уточнила, коли саме може бути ухвалене таке рішення.
Водночас президент Зеленський підтвердив досягнення такої домовленості.
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