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СММ ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження за обстрілами у Донбасі – Меркель

Вівторок, 10 грудня 2019, 00:50

Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ближчим часом має бути розширений, із дозволом на роботу вночі.

Про таку домовленість  заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту Нормандської четвірки, повідомляє з Парижа кореспондент  "Європейської правди".

"Мандат ОБСЄ має бути розширений, вони повинні спостерігати не тільки вдень, а і вночі, а також 7 днів на тиждень", - заявила вона

Канцлерка не уточнила, коли саме може бути ухвалене таке рішення.

Водночас президент Зеленський підтвердив досягнення такої домовленості.

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