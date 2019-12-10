СММ ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження за обстрілами у Донбасі – Меркель

Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ближчим часом має бути розширений, із дозволом на роботу вночі.

Про таку домовленість заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту Нормандської четвірки, повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

"Мандат ОБСЄ має бути розширений, вони повинні спостерігати не тільки вдень, а і вночі, а також 7 днів на тиждень", - заявила вона

Канцлерка не уточнила, коли саме може бути ухвалене таке рішення.

Водночас президент Зеленський підтвердив досягнення такої домовленості.