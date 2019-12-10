Трамп примет Лаврова в Белом доме: будут говорить об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря в Вашингтоне проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и своим коллегой, госсекретарем Майком Помпео.

Как заявил неназванный высокопоставленный чиновник американской администрации, встреча состоится в Белом доме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

Как отметил Госдепартамент США 9 декабря, Помпео и Лавров "будут обсуждать широкий круг региональных и двусторонних вопросов". Ожидается, что дипломаты обсудят ситуацию вокруг Украины, Сирии, контроля над вооружением и другие вопросы.

Лавров 9 декабря был участником российской делегации на переговорах в Париже, где лидеры Франции, Германии, Украины и России договорились, что до конца года Киев и Москва проведут обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

Также руководители государств нормандского формата поддержали полное прекращение огня на Донбассе.