Трамп прийме Лаврова в Білому домі: говоритимуть про Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров 10 грудня у Вашингтоні проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та своїм колегою, держсекретарем Майком Помпео.

Як заявив неназваний високопосадовець американської адміністрації, зустріч відбудеться в Білому домі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RFE/RL.

Як зазначив Держдепартамент США 9 грудня, Помпео і Лавров "обговорюватимуть широке коло регіональних та двосторонніх питань". Очікується, що дипломати обговорять ситуацію навколо України, Сирії, контролю над озброєнням тощо.

Лавров 9 грудня був учасником російської делегації на переговорах у Парижі, де лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовились, що до кінця року Київ і Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".

Також керівники держав нормандського формату підтримали повне припинення вогню на сході України.