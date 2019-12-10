Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Президент Владимир Зеленский встретился в Париже со своим российским коллегой и тезкой Владимиром Путиным. Проведения "нормандского саммита" Зеленский добивался чуть не со дня своего избрания на пост президента.

Ожидание не было напрасным.

По стечению обстоятельств, саммит в нормандском формате состоялся в наименее благоприятный для России момент. Ее авторитет и доверие к ней на Западе в последние дни снова упали. А Зеленский, вопреки ожиданиям Кремля, так и не стал "легкой добычей". Он ведет переговоры совсем не схожим с Москвой образом – и "взломать этот код" Путин пока не смог.

При этом Зеленский не только избежал провалов, которые многие ему прочили. Украина уехала из Парижа и с победами. Да, не сногсшибательными, но тактическими (язык не поворачивается назвать их "мелкими").

За переговорами в Париже внимательно следил редактор "Европейской правды".

Путин против мира

В последние недели разговоры о "нормандском саммите", дата которого несколько раз переносилась, а в итоге была назначена и подтверждена всеми сторонами, неизменно сводились к тому, что существование крепкой проукраинской коалиции на Западе впервые было поставлено под сомнение.

Украина может оказаться в Париже в ситуации "одна против трех", предупреждали скептики, и, казалось, они были правы.

Франция и Германия в последнее время все больше говорят о диалоге с РФ. Дипломатическая изоляция Путина де-факто осталась в прошлом. А заявления французского президента Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна стать официальным врагом НАТО, добавляли оснований для негативных ожиданий.

А объяснение экспертов о том, что эти изменения в значительной степени вызваны конкуренцией Макрона с лидерами США и Германии, отнюдь не снимали проблему – ведь неважно, против кого ведется война, если пострадавшей в ней окажется Украина.

Но за последние дни перед саммитом мы стали свидетелями новостей, как будто специально собранных вместе, чтобы доказать: международную поддержку Украине точно рано хоронить.

Новое руководство ЕС, которое начало работу 1 декабря, в эти дни не скупилось на заявления о поддержке Украины.

Между Германией и Россией разгорелся дипломатический скандал. Берлин обвинил Москву в причастности к политическим убийствам на немецкой территории.

В выходные во Франции сообщили о новых доказательства атаки на Макрона хакеров из РФ во время его выборов 2017 года – тогда Кремль пытался вмешаться во французскую политику.

А "контрольным выстрелом" поддержки стало сообщение МВФ, опубликованное в ночь на воскресенье, о приближении новой программы финансирования Украины Фондом. И хотя последняя новость еще не значит, что деньги уже выделены, это все равно был крайне важный шаг поддержки новой украинской власти. Это заявление выбивало у Путина часть рычагов экономического давления на Киев, поэтому не случайно, что Фонд спешил обнародовать его перед "нормандским саммитом".

Словом, Владимира Путина в Париже ждало возвращение к старым реалиям: его противниками снова были три страны, которые действовали вместе. И ход саммита это подтвердил.

И, наконец, атмосферы добавило решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о дисквалификации российской сборной на Олимпийских играх из-за допинга. К Донбассу оно не имеет отношения – но стало еще одним доказательством того, что мир не готов закрывать глаза на наглые нарушения правил со стороны РФ. Во всех сферах жизни.

Гибкий "Минск" и "красные линии"

Возможно ли изменить Минские договоренности? Реально ли сделать это так, чтобы изменения сыграли в пользу украинской стороны? Этот вопрос Киев задает уже несколько лет подряд. Безуспешно, потому что Россия такие изменения блокирует.

Но то, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала Зеленского в таких изменениях – очень хорошая новость. "Есть вопрос: этот документ (Минские договоренности) окаменевший или его можно менять? Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по поводу его изменения... Мы надеемся, что этот документ (Минские договоренности) снова будет гибким, и его оживят", – подчеркнула она.

На самом деле речь идет об одном, но критическом изменении.

Когда Украина получит контроль над границей на оккупированном участке Донбасса – до выборов или после?

Дословное прочтение "Минска" говорит, что выборы в ОРДЛО проходят без контроля над границей. Но это бессмысленно, говорят в Киеве, потому что это будет означать, что граница останется прозрачной для российских ДРГ, наемников и боеприпасов. Честные выборы в таких условиях невозможны, считают в Украине.

Берлин эту позицию полностью поддержал. Париж – по крайней мере не выступил против этого.

Этот эпизод важен не только как иллюстрация международной поддержки Украины Западом, в которой не все были уверены. Еще важнее стало то, что эта "красная линия" – незыблема и для президента Зеленского.

Подход "безопасность прежде всего" был в основе переговорной позиции Петра Порошенко с Россией. Возможность того, что Украина пересечет эту линию, была едва ли не самым большим раздражителем для граждан, которые выходили на "предупредительные митинги" против Зеленского.

Отсутствие ее "сдачи", а также публичные и однозначные заявления Зеленского, что этим Украина не поступится, позволили многим спокойно вздохнуть после парижского саммита.

Такими же незыблемыми остались и другие "красные линии". Три ключевые из них Зеленский отдельно назвал на пресс-конференции после завершения саммита.

"Первое – это невозможность федерализации. Украина – унитарное государство, это неизменная статья ее Конституции и незыблемый принцип существования государства.

Второе – невозможность для кого-либо как-либо влиять на вектор движения и развития Украины, которая является независимым, самостоятельным, демократическим государством, вектор развития которого будет выбирать исключительно ее народ.

Третье – невозможность компромиссов в урегулировании ситуации на востоке Украины путем уступок территорий в пределах международно определенных границ. Для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина".

Это – прямая цитата из выступления президента Украины на совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки". В международной политике важно не только то, что было сказано, но также где и как прозвучало заявление. У обещания, произнесенного в присутствии Путина и лидеров ключевых европейских государств, а также сформулированного однозначно, без "но" – больше всего шансов быть соблюденным.

Возможно, поэтому этих слов оказалось достаточно, чтобы в "Движении сопротивления капитуляции", которое стояло палаточным лагерем на Банковой, согласились с тем, что "красные линии" Зеленский не перешел, и приостановили протест.

Да и большинство критиков президента были вынуждены признать: на саммите в Париже "зрады" точно не произошло.

Парижские победы

Едва ли не единственная претензия к Зеленскому, которая имеет под собой основания, – то, что его обещания достичь полной победы на саммите в Париже не оправдались.

Поражением это тоже не стало – было бы странно надеяться, что уже первая встреча с Путиным позволит сдвинуть лед в принципиальных вопросах.

Однако президент и его команда перед "Нормандией" распространяли неоправданный оптимизм и уверенность в том, что Путин безотлагательно уступит в вопросе границы, "сдаст" марионеточные "республики", выведет армию из оккупированного Донбасса. Поэтому вина за создание высоких ожиданий у части общества лежит именно на президентской команде.

Тем не менее, парижская встреча действительно принесла победы или приблизила к ним.

Язык не поворачивается назвать их "мелкими" (потому что есть люди, для которых это вопрос жизни и смерти!). Но они действительно остаются "тактическими", то есть не меняют ситуацию на Донбассе кардинально.

Прежде всего это – вопрос обмена заключенными.

Здесь, правда, можно упрекнуть Зеленского в том, что всех узников вернуть не получилось.

Как пояснил президент в общении с журналистами поздно ночью, перед вылетом в Украину, пока договоренность ограничена заключенными в "подвалах Донбасса". Узников совести и незаконно преследуемых украинцев в тюрьмах на территории России, а также заключенных в оккупированном Крыму обмен не затронет. Об этом договориться с Путиным не удалось.

"Договорились о начале – всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки. Сейчас речь идет о Донбассе. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой", – рассказал Зеленский.

Важный позитив этой договоренности – неофициально согласовано, что обмен состоится уже до конца этого года. Важный негатив – к сожалению, эта договоренность не закреплена документально. В решении "четверки" ее нет, есть только устное обещание Путина. Причина этого в общем-то понятна – президент РФ ведет игру и делает вид, будто не он контролирует марионеточную "власть" в Донецке и Луганске. Но это дает России возможность отказаться от выполнения своего обещания.

Еще одно решение саммита может иметь стратегическое влияние на Донбассе.

"Нормандская четверка", включая Россию, договорилась расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ.

Как известно, сейчас ОБСЕшники наблюдают за обстрелам только в светлое время суток. Это делает их отчеты мало связанными с реальностью, ведь боевики, как правило, ведут обстрелы украинских позиций ночью. Однако до сих пор ОБСЕ не удавалось договориться о том, чтобы предоставить мониторам разрешение на ночное патрулирование.

И если Путин выполнит эту договоренность и Россия перестанет блокировать изменение правил работы миссии – ситуация на Донбассе может принципиально измениться. К примеру, объявленные перемирия (по крайней мере, в тот период, когда они нужны России) станут полноценными, а не только "дневными".

И, к слову, о перемирии (полном, абсолютном и незыблемом) саммит "Нормандии" также договорился. Но таких договоренностей, не реализованных на практике, за пять лет было так много, что их пока рано записывать в перечень побед.

Запах газа

Газовые переговоры, проведенные в Париже, принесли немного новостей, но их важность настолько велика, что на этой теме стоит остановиться отдельно.

Откровенно говоря, большинство опасений о возможной сдаче интересов Украины в Париже касались именно газового вопроса. Слишком странно Банковая уклонялась от ответов о том, планируется ли обсуждение газовых вопросов в Париже – даже тогда, когда все источники уже подтверждали, что во Францию ​​летят министры энергетики России и Украины, а на переговорах запланирована отдельная "газовая панель".

Но похоже, что на этот раз информацию скрывали не из-за спланированной "зрады". По крайней мере, договоренностей, очевидно вредных для Украины, в Париже не было.

Более того, крайне важно, что дальнейшие переговоры вернутся в трехсторонний формат, при участии ЕС. По крайней мере, в этом заверяет исполнительный директор "Нафтогаза".

Зеленский утверждает, что победа есть и в газовом вопросе – мол, Украина и Россия приблизились к газовому соглашению, при этом годовой или двухлетний контракт уже не рассматривается, а также есть согласие о том, что Россия выполнит решение Стокгольмского арбитража – правда, заплатив $3 млрд не деньгами, а газом.

Оправдается ли этот оптимизм Зеленского, станет известно в ближайшее время.

Почему Россия – "не агрессор"?

Но есть одна сфера, в которой Украина в Париже показала себя очень плохо. Эта сфера – информационная.

Имея уникальные стартовые позиции по поддержке западных партнеров, дату проведения саммита, которая совпала с имиджевыми проблемами России, имея мощную группу журналистов в Париже – наша официальная делегация умудрилась вчистую проигрывать россиянам в информационной войне.

Эта проблема для действующей власти – не нова. Но несмотря на ее повторение, офис Зеленского – то ли по ошибке, то ли сознательно – вообще не пытается вести свою информационную политику, а только реагирует на картину дня, заданную россиянами. В то время как российские журналисты получали информацию о деталях переговоров, комментарии и "сливы" с закрытых встреч в Елисейском дворце – украинским журналистам оказалось проще узнавать детали у французской стороны.

И почему-то Банковую не беспокоит, что это – идеальный фон для запуска фейков в украинское информационное пространство.

Является ли такая политика осознанным выбором Банковой в рамках политики "лучше промолчать, чтобы не обидеть россиян"? Сказать сложно. Но стоит отметить, что на этот раз Зеленский был откровеннее в высказываниях, чем обычно.

Донбасс – оккупирован. Это президент повторил несколько раз в присутствии Путина.

Крым – украинский, и будет таким, как бы эти заявления не возмущали Россию.

Никаких переговоров с марионеточными "республиками" не будет, как бы на этом не настаивал Путин. "Украина и я, как президент, не ведем прямых переговоров с представителями незаконной власти временно оккупированных территорий", – заверил Зеленский.

Но есть одна линия в критике РФ, которую президент не пересек и не собирается этого делать. Уже ночью, после завершения саммита, в разговоре с "Европейской правдой" он признал, что сознательно не использует в отношении России и лично Путина слово "агрессор". Вот полное объяснение президента по этому поводу.

"Что касается того, как, кого и что называть. Это почти то же самое, что вопросы "а вы будете говорить "добрый вечер" президенту России?", "а вы будете садиться с ним за стол?", "будете пожимать руку, стоять рядом на фотографировании?".

Нам с вами нужен результат. Если наша задача – приехать и в кого-то плюнуть, – то зачем ехать и договариваться? А если есть задача договориться, то нам нужно находить такой формат диалога, который будет более или менее корректным".

Является ли такое объяснение убедительным, а тактика – эффективной? Оценивать это оставляем читателю.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

Париж, Елисейский дворец