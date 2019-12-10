В бюджет Пентагона заложили $ 300 млн на помощь Украине

Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год 300 млн долларов на финансирование Инициативы содействия безопасности в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт комитета по вооруженным дел Сената.

В рамках сдерживания российской агрессии проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год "возобновляет и продолжает разрешение на финансирование в 300 млн долларов для Инициативы содействия безопасности в Украине".

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В частности речь идет о выделении средств на "летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами".

Также Конгресс США внес в военный бюджет на 2020 год санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Напомним, в мае подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона о бюджетных ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год. Тогда в документе предлагалось выделить 250 млн долларов для помощи Украине в сфере безопасности.

В этом году в бюджет Пентагона на помощь Украине в сфере безопасности было заложено 250 млн долларов.