Трамп планирует просить Конгресс о еще $250 млн для помощи Украине в сфере безопасности

Президент США Дональд Трамп в своем запросе к Конгрессу по бюджету-2020 будет добиваться выделения еще 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе на противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defence News, об этом заявил заместитель министра обороны США Джон Руд.

"При условии, конечно, что Конгресс утвердит и выделит (средства), мы продолжим это. Мы предполагаем продолжение оказания летальной безопасности помощи для Украины", - сказал он в среду журналистам.

Издание отмечает, что раскрытие такой информации задолго до официальной презентации бюджетного запроса Белого дома является необычным явлением, поскольку обычно такие объявления традиционно делают в феврале или марте.

Ожидается, что США могут продать 150 противотанковых ракет и две дополнительные ракетные пусковые установки на сумму 39 млн долларов в дополнение к 200 ракет и 37 пусковых установок, США продали Киеву в 2018 году, сообщали СМИ ранее в прошлом месяце.

При этом Руд опроверг сообщения о том, что США запретили украинским войскам использовать это оружие на линии фронта.

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"С точки зрения их использования в полевых условиях нет никаких ограничений. Имейте в виду, что это оборонительное оружие, предоставленное для использования в оборонительных целях. Намерение состоит в том, чтобы сдержать российскую агрессию", - сказал заместитель главы Пентагона.

Он также сообщил, что нынешний транш в размере 250 млн долларов практически полностью использован, за исключением 8500000 долларов.

Напомним, замораживание выделения безопасности помощи Украине вероятно для оказания давления президентом Трампом на Киев находится в эпицентре расследования по его импичмента в Конгрессе США.