Nord Stream 2 подал заявку на строительство трубы зимой и весной

С целью завершить строительство газопровода "Северный поток-2" компания-разработчик Nord Stream 2 AG подала заявку на продолжение работ нынешней зимой и весной 2020 года.

Об этом заявила Nord Stream 2 AG, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии должно рассмотреть заявку 16 декабря.

Завершение строительства, по первоначальному плану, ожидалось до конца 2019 года, однако Дания задержала реализацию проекта, дав согласие на прокладку трубы в своих водах только в конце октября.

Немецкие экологи не согласны на прокладку труб в ближайшие месяцы, ведь это может помешать зимовке миллионов водоплавающих птиц на севере страны. По мнению экологов, ходатайство следует отклонить и работы не должны начаться раньше лета 2020 года.

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На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров. Планируется, что после введения в эксплуатацию по этому газопроводу ежегодно будет транспортироваться из России в Германию 55 млрд кубометров газа.

Ожидается, что санкции против проекта, предусмотренные в законе об оборонном бюджете США, будут вскоре приняты в Сенате Конгресса. Санкции могут по крайней мере затянуть завершения строительства.