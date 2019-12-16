Nord Stream 2 подав заявку на будівництво труби взимку й навесні

З метою завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" компанія-розробник Nord Stream 2 AG подала заявку на продовження робіт нинішньої зими і навесні 2020 року.

Про це заявила Nord Stream 2 AG, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії має розглянути заявку 16 грудня.

Завершення будівництва, за початковим планом, очікувалося до кінця 2019 року, однак Данія затримала реалізацію проєкту, давши згоду на прокладання труби у своїх водах лише наприкінці жовтня.

Німецькі екологи не погоджуються на прокладання труб найближчими місяцями, адже це може перешкодити зимівлі мільйонів водних птахів на півночі країни. На думку екологів, клопотання слід відхилити і робота не повинна розпочатися раніше літа 2020 року.

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На цей момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газогону. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів. Планується, що після введення в експлуатацію цим газогоном щороку транспортуватиметься з Росії до Німеччини 55 мільярдів кубометрів газу.

Очікується, що санкції проти проєкту, передбачені в законі про оборонний бюджет США, будуть незабаром ухвалені у Сенаті Конгресу. Санкції можуть принаймні затягнути завершення будівництва.