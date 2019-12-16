Эстония: министр после оскорбления финского премьера заявил, что правительство может распасться

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме, который публично оскорбил нового премьер-министра Финляндии Санну Марин, заявил о высокой вероятности распада правительственной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Я ни перед кем не извинюсь", - сказал Хельме, отправляясь в понедельник днем ​​на заседание коалиционного совета в Рийгикогу.

"Я могу сказать финнам, что ценю их вклад в Освободительной войне, ценю их государство благосостояние и т.д.", - отметил Хельме.

По его словам, и он, и правительство несут ответственность. "Но я не буду извиняться. Очень вероятно, что правительство развалится", - добавил Хельме.

Хельме в воскресенье провел параллель со словами Владимира Ленина и позволил себе сравнить Марин с продавщицей, которая стала премьер-министром, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами.

Оппозиционная Партия реформ заявила, что инициирует вотум недоверия министру в парламенте, если премьер-министр Юри Ратас не примет решения отправить Хельме в отставку.