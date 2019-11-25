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Украина готова либерализовать автоперевозки с Турцией в начале 2020 года

Понедельник, 25 ноября 2019, 14:23

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о готовности украинской стороны внести изменения в Соглашение о международных автомобильных перевозках и либерализовать автомобильные перевозки между Украиной и Турцией уже в начале 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

25 ноября в рамках рабочего визита в Лондон Криклий провел двустороннюю встречу с министром транспорта и инфраструктуры Турции Джахитом Тураном.

Украинский министр отметил плодотворное сотрудничество в сфере транспорта между странами и подчеркнул, что Украина высоко ценит дружеские отношения с Турецкой Республикой.

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Криклий поблагодарил Анкару за поддержку Украины и позицию относительно непризнания аннексии Крыма. "Постоянные провокации, в частности, распространение российскими СМИ недостоверных сообщений о паромном сообщении между Турцией и Крымом, не достигнут цели дестабилизировать отношения между Украиной и Турцией", - сказал он.

Министры отметили украинско-турецкий диалог по вопросам сотрудничества в сфере морского поиска и спасения, обсудили перспективы развития комбинированных перевозок двумя странами, сотрудничество сторон в сфере авиационного сообщения, результатом которого является стабильный рост объемов пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Криклий подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении инвесторов в транспортную отрасль, в частности, в ближайшее время запланирована концессия портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог.

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