В Кремле санкции против "Северного потока-2" назвали нарушением международного права

В Кремле заявили, что санкции США являются нарушением международного права, но они не остановят строительство "Северного потока-2".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли санкции США остановить создание газопровода.

"Такие действия [возможное введение санкций со стороны США] являются непосредственным нарушением международного права, идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязыванием европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - заявил Песков.

По его мнению, "такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу".

Напомним, Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

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