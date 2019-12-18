Европарламент осудил "зоны, свободные от ЛГБТ" в Польше

Европейский парламент в принятой в среду резолюции осудил "зоны, свободные от ЛГБТ" в Польше, и призвал страну соблюдать права сексуальных меньшинств.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

В резолюции, принятой 463 голосами "за" и 107 "против", депутаты выразили глубокую обеспокоенность по поводу все большего количества атак на лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ) в ЕС со стороны государств, государственных чиновников, национальных и местных органов власти, а также политиков.

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Недавние примеры таких атак включают гомофобные заявления во время кампании перед референдумом в Румынии, а также во время избирательных кампаний в Эстонии, Испании, Великобритании, Венгрии и Польше, заявили депутаты.

Депутаты Европарламента особенно осудили районы, "свободные от идеологии ЛГБТ", созданные с начала 2019 года десятками муниципалитетов, округов и регионов на юго-востоке Польши.

Европейский парламент призвал власти Польши осудить акты, направленные против сексуальных меньшинств, и отменить все принятые органами власти резолюции, нарушающих права ЛГБТ.

Кроме того, члены Европарламента призвали Европейскую комиссию следить за тем, как страны используют финансирование ЕС, и напомнить им о приверженности политике дискриминации и о том, что европейские средства не должны использоваться в дискриминационных целях.

Более 80 польских государственных и местных органов власти объявили себя "свободными от идеологии ЛГБТ".