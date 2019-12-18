Макрон не откажется от пенсионной реформы, но готов ее совершенствовать

В офисе президента Франции заявили, что Эммануэль Макрон не откажется от пенсионной реформы, но готов работать над ее совершенствованием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Президент не откажется от проекта. Он не будет искажать его, но готов совершенствовать его через обсуждение с профсоюзами и в ключевых учреждениях, таких как SNCF и RATP", - цитирует телеканал заявление Елисейского дворца.

В офисе Макрона заявили, что глава государства надеется на то, что забастовки прекратятся на время рождественских праздников.

Несколько профсоюзов, однако, вновь заявили, что они не готовы остановить забастовки, если правительство не отменит свою реформу.

Во Франции с 5 декабря продолжаются забастовки протии запланированной пенсионной реформы.

Президент Франции хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Премьер Эдуар Филипп, в частности, сказал, что пенсионный возраст останется на уровне 62 лет, хотя с 2027 потребуются дополнительные два года работы, чтобы люди могли уйти с полной пенсией. Это означает, что люди, которые родились после 1974 года, должны будут работать до 64 лет, чтобы получить полную пенсию.

Одной из альтернатив является ограничение льгот для тех, кто прекращает работать до 64 лет, и стимулирование тех, кто уходит позже.