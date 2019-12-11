Уряд Франції представив пенсійну реформу, яка спричинила масові протести

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп представив урядовий план реформування складної пенсійної системи країни, проти якої вже кілька днів тривають масові протести профспілок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Філіпп пояснив, що замість нинішньої системи з численними спеціальними правилами та підходами щодо пенсійних нарахувань окремих груп працівників планується запровадити єдину для всіх пенсійну систему.

"Ми пропонуємо новий пакт між поколіннями. Ми хочемо, щоб система була однаковою для всіх французів без винятків", - сказав він.

План реформування передбачає введення мінімальної щомісячної пенсії в розмірі 1000 євро для тих, хто відпрацював визначену кількість років.

Обов’язковий мінімальний пенсійний вік зберігається на рівні 62 роки, але будуть і винятки: пожежники, військовослужбовці та поліцейські зможуть і надалі раніше виходити на пенсію.

Система бонусів для заохочення людей працювати довше діятиме для тих, хто працюватиме до 64 років.

Уряд пішов на певні поступки профспілкам і заявив, що реформи не торкнуться тих, хто народився до 1975 року. Реформи застосовуватимуться повністю лише до людей, які виходять на ринок праці після 2022 року.

На даний момент пенсійна система налічує понад 42 окремі групи. Крім того, за нинішньої системи істотно відрізняються як вік виходу на пенсію, так і обсяги пенсійних нарахувань різних груп населення.