Макрон не відмовиться від пенсійної реформи, але готовий її вдосконалювати

В офісі президента Франції заявили, що Еммануель Макрон не відмовиться від пенсійної реформи, але готовий працювати над її вдосконаленням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал BFMTV.

"Президент не відмовиться від проєкту. Він не буде спотворювати його, але готовий вдосконалювати його через обговорення з профспілками і в ключових установах, таких як SNCF і RATP", - цитує телеканал заяву Єлисейського палацу.

В офісі Макрона заявили, що глава держави сподівається на те, що страйки припиняться на час Різдвяних свят.

Кілька профспілок, однак, знову заявили, що вони не готові зупинити страйки, якщо уряд не скасує свою реформу.

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У Франції з 5 грудня тривають страйки проти запланованої пенсійної реформи.

Президент Франції хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Прем'єр Едуард Філіп, зокрема, сказав, що пенсійний вік залишиться на рівні 62 роки, хоча з 2027 року будуть потрібні додаткові два роки роботи, щоб люди могли піти з повною пенсією. Це означає, що люди, які народилися після 1974 року народження, повинні будуть працювати до 64 років, щоб отримати повну пенсію.

Однією з альтернатив є обмеження пільг для тих, хто припиняє працювати до 64 років, і стимулювання тих, хто йде пізніше.