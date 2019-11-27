В Словакии утвердили запрет публиковать соцопросы за 50 дней до выборов

Словацкий парламент преодолел вето президента Зузаны Чапутовой и с большим преимуществом принял закон, расширяющий запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения до выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ранее такие публикации были запрещены за 14 и менее дней до выборов, теперь цифра ограничения составит 50 дней.

Теперь президент обжалует этот шаг в Конституционном суде. Она также попросит суд прекратить применение закона, поскольку всеобщие выборы запланированы на конец февраля 2020 года.

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Решение вызвало резкую критику со стороны оппозиционных партий и политических экспертов, которые рассматривают его как попытку уменьшить популярность новых партий.

В Словакии, как и в других странах Европы, в последние годы наблюдается рост новых партий. Последний пример - победа Зузаны Чапутовой на президентских выборах в марте. Политический новичок Чапутова победила кандидата от партии власти Smer.