Германия обсуждает с США, когда и как будут применяться санкции за "Северный поток-2"

Официальный Берлин не считает, что удастся избежать санкций США в связи с "Северным потоком-2", и сейчас ведет переговоры с Вашингтоном относительно того, когда и как они будут применены.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на пресс-конференции в Берлине после встречи с украинским коллегой заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы ведем переговоры с нашими американскими коллегами по Nord Stream на всех уровнях. Я не делал себе иллюзий относительно того, что будет возможно законодательно предотвратить внедрение этих санкций. Сейчас будет идти речь о том, каким образом они будут применены, также речь идет о тайминге", - сказал Хайко Маас.

Он добавил, что Берлин решительно отвергает санкции, имеющие экстратерриториальное действие.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, в свою очередь, заявил, что Украина против того, чтобы Германия подвергалась санкциям. Однако, по его словам, "Северный поток-2" является политическим проектом, а украинская ГТС способна транспортировать в разы больше газа, чем российский трубопровод.

"Последняя страна, которую бы мы хотели, чтобы санкционировали, это Германия. Это наши друзья, партнеры. Мы точно знаем одну страну, которую надо подвергнуть санкциям, и это не Германия", - сказал Пристайко.

"Единственное, что мы постоянно говорим, и сегодня говорили, что наша ГТС, которая является крупнейшей в этой части мира, способна обеспечить практически в три раза больше, чем сейчас прокачивается или в теории может прокачиваться через Nord Stream 2", - сказал глава украинского МИД.

Напомним, Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". На прошлой неделе проект закона одобрила нижняя палата Конгресса США.

В Кремле заявили, что санкции США нарушают международное право, и они не остановят строительство "Северного потока-2".

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