Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Россия, поддерживаемая Китаем, в пятницу наложила свое четырнадцатое с начала сирийского конфликта вето на резолюцию по Сирии в Совете безопасности ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Таким образом Москва и Пекин заблокировали документ о поставках международной помощи из Турции и Ирака миллионам сирийских гражданских лиц.

Резолюция, подготовленная Бельгией, Кувейтом и Германией, позволила бы осуществлять трансграничные гуманитарные поставки еще в течение 12 месяцев с двух пунктов пропуска в Турции и одного в Ираке.

Но союзник сирийского режима Россия хотела принять только два турецких перехода в течение шести месяцев, и предложила свой собственный проект текста.

Россия и Китай наложили вето на текст, остальные 13 членов Совбеза ООН проголосовали за него.

Посол США при ООН Келли Крафт после вето России и Китая заявила, что она находится в состоянии шока, поскольку последствия "будут катастрофическими". Она охарактеризовала оппозицию России и Китая как "безрассудную, безответственную и жестокую".

Затем Совет безопасности проголосовал за российский проект резолюции, но он потерпел неудачу, имея только пять голосов "за", шесть "против" и четыре воздержались.

"Кто сегодня победил? Никто. Кто проиграл? Сирийский народ", - сказал посол России в ООН Василий Небензя. Он утверждал, что гуманитарная ситуация в Сирии резко улучшилась и Рада должна признать эти изменения."Не пытайтесь переложить вину за это на нас", - сказал он.