Наступление Асада и РФ в Сирии: в ООН заявили о 70 тыс. беженцев

Агентствo ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) заявило, что число сирийских гражданских, которым с начала декабря пришлось оставить свои дома и лагеря для беженцев на северо-западе Сирии, за последние несколько дней возросла до 70 тыс. человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Вечером 19 декабря армия под руководством президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации и спецназа России начала наступление в провинции Идлиб, в частности на город Маараф аль-Нуман.

Бои и бомбардировки продолжаются 20 декабря. Беженцы, в основном женщины, старики и дети, массово пытаются покинуть близлежащие районы в Идлибе, людям не хватает транспорта.

