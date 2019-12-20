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Росія і Китай заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії

П'ятниця, 20 грудня 2019, 20:55

Росія, підтримувана Китаєм, в п'ятницю наклала своє 14-е від початку сирійського конфлікту вето на резолюцію щодо Сирії у Раді безпеки ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Таким чином Москва і Пекін заблокували документ про поставки міжнародної допомоги з Туреччини та Іраку мільйонам сирійських цивільних осіб.

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Резолюція, підготовлена ​​Бельгією, Кувейтом і Німеччиною, дозволила б здійснювати транскордонні гуманітарні поставки ще протягом 12 місяців з двох пунктів пропуску в Туреччині і одного в Іраку.

Але союзник сирійського режиму Росія хотіла схвалити лише два турецьких переходи протягом шести місяців, і запропонувала свій власний проєкт тексту.

Росія і Китай наклали вето на текст, решта 13 членів Ради безпеки ООН проголосували за нього.

Посол США при ООН Келлі Крафт після вето Росії і Китаю заявила, що вона перебуває в стані шоку, оскільки наслідки "будуть катастрофічними". Вона охарактеризувала опозицію Росії і Китаю як "безрозсудну, безвідповідальну і жорстоку".

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Потім Рада безпеки проголосувала за російський проект резолюції, але він зазнав невдачі, маючи тільки п'ять голосів "за", шість "проти" і чотири утрималися.

"Хто сьогодні переміг? Ніхто. Хто програв? Сирійський народ, — сказав посол Росії в ООН Василь Небензя. Він стверджував, що гуманітарна ситуація в Сирії різко покращилася і Рада повинна визнати ці зміни. "Не намагайтеся перекласти провину за це на нас", - сказав він.

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Сирія ООН Росія
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