В Германии вводят обязательные чеки в магазинах, экоактивисты против

Министр финансов Германии защищает новое правило, которое вступает в силу 1 января и обяжет магазины выдавать чеки за каждую покупку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Новое правило направлено на борьбу с уклонением от уплаты налогов на добавленную стоимость, но некоторые экологические активисты опасаются, что они это создаст кучу нежелательных квитанций, напечатанных на бумаге, которую невозможно переработать.

Министр экономики Петер Альтмаер, член консервативной партии канцлера Ангелы Меркель, недавно призвал к изменениям, чтобы каждая крошечная покупка не требовала выдачи чека.

Он сказал, что когда ему дают чеки, он обычно их оставляет - как и 90% немцев.

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Но министр финансов Олаф Шольц, левоцентристский социал-демократ, который также является вицеканцлером, твердо придерживается мнения о необходимости именно такого нововведения.

Он утверждает, что чеки не обязательно должны быть напечатаны, но могут быть отправлены по электронной почте.

"Речь идет о налоговом мошенничестве по продажам в миллиарды, ежегодно - налог с продаж, который платит клиент, но некоторые торговцы или рестораторы не передают его государству", - сказал Шольц.

"Мы хотели, чтобы каждую продажа была забронирована", - добавил Шольц. "Для этого должна быть квитанция - либо на бумаге, либо в электронной почте. У всех заинтересованных было много времени, чтобы подготовиться к новому закону". Законодательство было разработан в 2016 году.

Противники нового правила, вероятно, не получат большой помощи от канцлера.