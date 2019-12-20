В Германии хотят осложнить уничтожения нераспроданных товаров

Правительство Германии готовит изменения в законодательство, которые усложнят уничтожения нераспроданных товаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NDR.

Представители международной организации Greenpeace ранее предоставили фотографии и документы, из которых следует, что практика уничтожения новых товаров распространена, в частности, на складе Amazon в городе Винзен (Нижняя Саксония). Контейнер с новыми товарами минимум раз в неделю присылают на завод по сжиганию мусора.

Amazon экономит за счет таких действий, поскольку лишается необходимости возвращать или хранить неликвидные товары на складе.

В начале года правительство должно принять новые правила о том, что транспортировку и хранение товаров следует организовывать таким образом, чтобы они оставались пригодными к использованию в течение длительного времени. Уничтожение же разрешат только в тех случаях, когда продажа товара или его безвозмездная передача невозможны по юридическим или техническим причинам - например, если он представляет угрозу здоровью.

Цель такой инициативы - баланс между объемами выпуска продукции и спросом на нее.

Точных показателей по количеству уничтоженных товаров нет. Согласно исследованию университета Бамберга, каждая шестая посылка возвращается при заказе через интернет. Что касается одежды и обуви, это почти каждая вторая упаковка. По данным исследователей, 4% этих возвращенных товаров попадают в мусорное ведро.