У Німеччині запроваджують обов'язкові чеки в магазинах, екоактивісти проти

Міністр фінансів Німеччини захищає нове правило, яке набирає чинності 1 січня і зобов'язуватиме магазини видавати чеки за кожну покупку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Нове правило спрямоване на боротьбу з ухиленням від сплати податків на додану вартість, але деякі екологічні активісти побоюються, що вони це створить купу небажаних квитанцій, надрукованих на папері, який неможливо переробити.

Міністр економіки Петер Альтмаєр, член консервативної партії канцлерки Ангели Меркель, нещодавно закликав до змін, щоб кожна крихітна покупка не потребувала видачі чека.

Він сказав, що коли йому дають чеки, він зазвичай їх залишає - як і 90% німців.

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Але міністр фінансів Олаф Шольц, лівоцентристський соціал-демократ, який також є віцеканцлером, твердо дотримується думки про необхідність саме такого нововведення.

Він стверджує, що чеки не обов'язково повинні бути надруковані, але можуть бути надіслані електронною поштою.

"Йдеться про податкове шахрайство з продажів у мільярди, щороку - податок з продажів, який сплачує клієнт, але деякі торговці чи ресторатори не передають його державі", - сказав Шольц.

"Ми хотіли забезпечити, щоб кожен продаж був забронюваний", - додав Шольц. "Для цього має бути квитанція - або на папері, або в електронній пошті. Всім зацікавленим було багато часу, щоб підготуватися до нового закону". Законодавство було розроблено 2016 року.

Противники нового правила, ймовірно, не отримають великої допомоги від канцлера.