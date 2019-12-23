Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Авиация РФ бомбит населенные пункты Идлиба: 9 погибших

Генсек НАТО заявил, что готов встретиться с Путиным

Кипр, Греция и Израиль 2 января подпишут соглашение о газопроводе

"Северный поток-2" возглавляет бывший агент Штази и друг Путина – СМИ






В Париже вспыхнули столкновения из-за вторжения протестующих на вокзал

Понедельник, 23 декабря 2019, 14:11

В понедельник, 19-й день общенациональной забастовки во Франции, около 30 участников акции протеста столкнулись с полицией на Лионском вокзале в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Митингующие зажигали фейерверки, выпуская дым, который заполнил станцию.

Протесты сказались и на других главных парижских станциях, таких как Северный и Восточный вокзалы.

"Я понимаю (забастовку), но с этим я не согласен, поскольку я думаю, что всех французов держат в заложниках, и нам трудно понять, какова цель этого", - сказал Дамиен Дремон, пассажир на Восточном вокзале.

Ожидается, что работники нефтяного сектора Франции также будут выступать за закрытие нефтеперерабатывающих заводов в рамках протеста.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет повысить пенсионный возраст до 64 лет и говорит, что нынешняя пенсионная система стоит слишком дорого; профсоюзы заявляют, что пенсионная реформа является частью планов Макрона по демонтажу прав рабочих, и хотят сохранить систему, которая позволяет некоторым работникам уходить на пенсию после 50 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Протести у Франції Франция Макрон
powered by lun.ua