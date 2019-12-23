У Парижі спалахнули сутички через вторгнення протестувальників на вокзал

У понеділок, 19-й день загальнонаціонального страйку у Франції, близько 30 учасників акції протесту зіткнулися з поліцією на Ліонському вокзалі у Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мітингувальники запалювали феєрверки, випускаючи дим, який заповнив станцію.

Протести позначилися і на інших головних паризьких станціях, таких як Північний і Східний вокзали.

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"Я розумію (страйк), але з цим я не погоджуюся, оскільки я думаю, що всі французи тримаються в заручниках, і нам важко зрозуміти, яка мета цього", - сказав Дамієн Дремон, пасажир на Східному вокзалі.

Очікується, що працівники нафтового сектору Франції також виступатимуть за закриття нафтопереробних заводів у рамках протесту.

Президент Франції Еммануель Макрон хоче підвищити пенсійний вік до 64 років і каже, що нинішня пенсійна система коштує занадто дорого; профспілки заявляють, що пенсійна реформа є частиною планів Макрона щодо демонтажу прав робітників, і хочуть зберегти систему, яка дозволяє деяким працівникам йти на пенсію після 50 років.