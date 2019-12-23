"Северный поток-2" построили уже на 93,5%

Строительство газопровода "Северный поток-2" на сегодняшний день завершено на 93,5%.

Об этом в комментарии ТАСС сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер, передает "Европейская правда".

"На сегодняшний день было проложено более 2300 км трубопровода "Северный поток-2" (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему введению в эксплуатацию газопровода", - сказал Мюллер.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.