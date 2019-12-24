Пограничники сообщили об уменьшении очередей на границе с Польшей

В течение суток очереди транспортных средств на въезд в Украину перед пунктами пропуска Польши существенно уменьшились.

Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Для решения сложной ситуации с очередями Госпогранслужба привлекла резервы сил и средств и наладила тесное взаимодействие контрольных служб обеих стран. На въездных каналах были использованы дополнительные полосы движения, которые в обычном режиме обслуживают дипломатический и автобусный каналы. В отдельных пунктах пропуска оборудованы дополнительные рабочие места для нарядов по проверке документов.

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В течение суток всего было оформлено легковых транспортных средств в пунктах пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика" - почти по 2500 автомобилей, "Рава-Русская - Гребенне" и "Грушев - Будомеж" - более 1500, "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг-Зосин" - более 1000, "Угрине-Долгобичув" и "Смильница - Кросценко" - более 800 легковушек.

По состоянию на сейчас очереди полностью отсутствуют перед пунктами пропуска "Устилуг-Зосин", "Угринов-Долгобичув" и "Смильница-Кросценко".

Менее 80 автомобилей есть перед пунктами пропуска "Рава-Русская-Гребенне" и "Грушев-Будомеж", перед "Шегини-Медика" - около 100. На пунктах "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева" ждут оформления около 300 автомобилей.

"Учитывая вышеприведенные цифры, мы прогнозируем, что после обеда все, кто намерен пересечь украинскую-польскую границу, смогут это сделать", - заявили в ведомстве.

В службе отметили, что очереди легковых транспортных средств в страны ЕС со стороны Украины отсутствуют, однако прогнозируется существенный рост пассажиро-транспортного потока в страны ЕС после завершения праздников.